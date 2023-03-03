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Арбитр Галимов - о своем отстранении: зато хоть с семьей познакомился

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Судья Роман Галимов рассказал о периоде отстранения от матчей Российской Премьер-Лиги.
Фото: РИА Новости
"Было непросто через такое пройти. В 2019 году у меня практически не было матчей. В 2020-м началась пандемия - еще полгода ушло. Получилось почти полтора года без судейства. В этот период мне помогла семья. Хоть познакомился с ней, ха! У меня ведь в мае 2018-го родился сын. Практически весь 2019-й провел с ним. До этого у меня родилась дочка в 2012-м, а я в тот момент постоянно был в разъездах - сборы, матчи…" - цитирует Галимова "Чемпионат".

Напоимним, Роман Галимов не работал на матчах РПЛ в качестве главного судьи с ноября 2018 года. Он был отстранен по итогам встречи "Крыльев Советов" и "Ахмата" (1:2). Галимова вернули в список рефери на матчи РПЛ после прохождения им проверки на полиграфе. В этом сезоне арбитр 7 раз привлекался к работе в качестве резервного судьи. Первым матчем в качестве главного рефери для 40-летнего Галимова станет поединок 18 тура чемпионата России, в котором "Зенит" примет "Пари НН". Первая игра весенней части первенства страны для "Зенита" и коллектива из Нижнего Новгорода состоится завтра, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.


Галимов
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