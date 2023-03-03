"В чём главная проблема Фёдора Чалова? У него очень нестандартные мозги. У Феди много таких ходов, которые понимает только он. И когда он какой-то ход делает, ты постоянно думаешь: "То ли гений, то ли идиот", - сказал Слуцкий в ролике на Youtube-канале "Tennisi".
Федор Чалов является воспитанником ЦСКА. Он дебютировал за команду, когда главным тренером был Леонид Слуцкий. Чалов провел вторую половину прошлого сезона в швейцарском "Базеле". В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Его контракт с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года.
Слуцкий: когда Чалов делает какой-то ход, думаешь - то ли гений, то ли идиот
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, работавший в клубе с Федором Чаловым, оценил игру бывшего подопечного.
Фото: ПФК ЦСКА