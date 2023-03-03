– Уголовников нам и своих хватает. Пусть сначала едет разбираться в Нидерланды со своими проблемами, а потом уже принимает гражданство России, – цитирует Червиченко Sport24.
Сегодня стало известно, что прокуратура Нидерландов затребовала для Квинси Промеса два года лишения свободы по делу о вооруженном нападении спортсмена на своего родного брата. Вердикт суда ожидается в течение пары недель. Во время заседания суда к Промесу обратилась его родная сестра Эсаджаса Шанис. Она заявила, что Квинси "нагадил своей семье" и пожелала брату удачи в России.
Сам 31-летний форвард не присутствовал за заседании, чтобы избежать возможного ареста. Адвокат футболиста заявил, что он не прибыл в Нидерланды не потому, что уклоняется от следствия, а в связи с занятостью в "Спартаке".
Напомним, в декабре 2020 года Промес нанес своему кузену ножевое ранение в колено. Кузен требует со "спартаковца" 1 млн евро в качестве компенсации.
Червиченко – о российском паспорте Промеса: уголовников нам и своих хватает
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на возмодное получение гражданства РФ нападающим красно-белых Квинси Промесом на фоне проблем с законом нидерландца.
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