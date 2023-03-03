"Я вообще не понимаю, на что "Зенит" рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки "Зенита" били его. Я очень рада , что "Карнавала не будет" - приводит слова Салиховой "СЭ".
Напомним, в заключительном туре группового этапа Кубка России между игроками "Спартака" и "Зенита" произошла массовая драка, которая завершилась удалением и длительной дисквалификацией трех игроков каждой из сторон конфликта.
После этого сине-бело-голубые подали на решение РФС апелляцию в CAS, не согласившись с отстранением Малкома, Родригао и Вильмара Барриоса. Сегодня стало известно, что международный спортивный суд отклонил апелляцию российского клуба, согласившись с решением РФС.
Зарема - об отклонении апелляции "Зенита": они как в стране волшебника изумрудного города. Рада, что карнавала не будет
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала отклонение апелляции "Зенита" на удаление игроков за драку в матче с красно-белыми.
Фото: соцсети Заремы Салиховой