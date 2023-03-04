"Как я отреагировал, когда увидел его слова? С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера непростая, быть хорошим для всех невозможно. И Артем, и Азмун, и Оздоев оставили значимый след. Моя задача как тренера - двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо. Каждый должен заниматься своим делом - я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать. Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать. Чего всем и желаю", - цитирует Семака "СЭ".
Напомним, в недавнем интервью бывший футболист "Зенита" Артем Дзюба заявил, что главный тренер Сергей Семак ничего не решал в команде и избегал неприятных разговоров.
Сергей Семак назначен главным тренером "Зенита" в мае 2018 года. Под его руководством клуб с берегов Невы в четырех последних сезонах подряд становился чемпионом страны. Всего в активе специалиста 241 проведенная встреча, в которых 135 одержанных побед, 51 ничья и 55 поражений. В нынешнем сезоне "Зенит" также лидирует турнирной таблице РПЛ за 12 туров до окончания первенства, опережая "Спартак", идущий вторым, на восемь очков.
Семак - об интервью Дзюбы: быть хорошим для всех невозможно
Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на недавнее интервью экс-нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"