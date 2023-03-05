"Это топовый игрок для российского чемпионата. Он харизматичный, с горящими глазами, ему есть что доказывать. Мы целенаправленно ставили его в состав против "Спартака", чтобы появились связи с партнерами. Хет-трик, мы его поздравляем. Он прибавляет, но он еще прибавит и будет приносить пользу", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Вчера, 4 марта, "Локомотив" выиграл у "Ростова" в рамках 18 тура возобновившегося чемпионата России (3:1). Нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба отличился тремя голами, забив тем самым свои первые мячи на новый клуб. Для Михаила Галактионова это также дебютный поединок в качестве главного тренера "Локомотива" в РПЛ. За 12 туров до окончания первенства "красно-зеленые" набрали 16 очков и поднялись на 13 строчку. Для того, чтобы покинуть зону стыковых матчей москвичам необходимо набрать еще 3 балла, отделяющие их от "Пари НН", идущего на 12 месте.
Галактионов - о хет-трике Дзюбы: это топовый игрок для российского чемпионата
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал игру форварда команды Артема Дзюбы после победы в матче 18 тура РПЛ над "Ростовом" (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"