"Предлагали ли мне такую возможность, чтобы не считаться легионером в России? Посмотрим. Возможно. Воспользовался бы я ею, если бы была возможность получить новый паспорт? Да, возможно", - приводит слова Костанцы "СЭ".
Напомним, 24 февраля, указом президента России Владимира Путина бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо получили гражданство РФ.
Фернандо Костанца перебрался в "Крылья Советов" в январе 2022 года из молдавского "Шерифа" за 800 тысяч евро. 24-летний бразильский защитник заключил контракт с клубом на три с половиной года. В этом сезоне он сыграл за самарцев 4 матча в Кубке России, 3 матча в РПЛ и отличился одним забитым голом.
Защитник "Крыльев Советов" бразилец Костанца - о получении российского гражданства: да, возможно
Бразильский защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца не исключает получение российского гражданства.
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