"Если вы не можете выиграть дома у "Урала", вы не должны винить арбитров. "Спартак" должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не должны быть звучать от сильной команды", - приводит слова Камоцци "СЭ".
Напомним, "Спартак" в 18-м туре РПЛ сыграл вничью с "Уралом" (2:2). Обоими забитыми мячами в составе красно-белых отметился Руслан Литвинов. В концовке встречи команда Гильермо Абаскаля еще раз поразила ворота екатеринбуржцев, но арбитр встречи Виталий Мешков дал свисток раньше окончания эпизода, посчитав, что спартаковцы совершили фол на голкипере "Урала" Помазуне.
Камоцци: если не можете дома выиграть у "Урала", вы не должны винить арбитров
Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал ничью красно-белых в матче с "Уралом".
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