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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
Торпедо2 тайм
П1 4.35X 1.32П2 12
Сочи
19:30
ЦСКАНе начат
П1 2.8X 3.6П2 2.6

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар-2Завершен
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияПерерыв
П1 3.22X 2.57П2 2.57

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
1 - 2 1 2
Эвертон2 тайм
П1 17.5X 4.3П2 1.31
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.5X 3.65П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм
П1 1.4X 4.6П2 8.4
Райо Вальекано
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.7
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 4.5X 3.95П2 1.84

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
СалернитанаПерерыв
П1 3.8X 1.78П2 4.5
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
П1 1.37X 5П2 9
Рома
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.7X 3П2 3.15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
2 - 0 2 0
ГертаПерерыв
П1 1.02X 18П2 110
Вольфсбург
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Страсбур
0 - 1 0 1
БрестПерерыв
П1 11.5X 3.6П2 1.46
Тулуза
0 - 0 0 0
Клермон2 тайм
П1 2.72X 1.87П2 6.8
Монпелье
4 - 0 4 0
Анже2 тайм
Реймс
0 - 0 0 0
Аяччо2 тайм
П1 2.24X 1.97П2 10.5
Лион
19:05
ЛорьянНе начат
П1 1.65X 4.2П2 5
Ренн
22:45
МарсельНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45
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Камоцци: если не можете дома выиграть у "Урала", вы не должны винить арбитров

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Бывший советник руководства "Спартака" Франко Камоцци прокомментировал ничью красно-белых в матче с "Уралом".
Фото: tuttomercatoweb.com
"Если вы не можете выиграть дома у "Урала", вы не должны винить арбитров. "Спартак" должен быть выше этих эпизодов. Постоянные жалобы на судей не должны быть звучать от сильной команды", - приводит слова Камоцци "СЭ".

Напомним, "Спартак" в 18-м туре РПЛ сыграл вничью с "Уралом" (2:2). Обоими забитыми мячами в составе красно-белых отметился Руслан Литвинов. В концовке встречи команда Гильермо Абаскаля еще раз поразила ворота екатеринбуржцев, но арбитр встречи Виталий Мешков дал свисток раньше окончания эпизода, посчитав, что спартаковцы совершили фол на голкипере "Урала" Помазуне.


Камоцци Спартак Урал
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