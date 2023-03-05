- То, что "Торпедо" очко набрало, — это уже праздник. Думал, что у них никаких шансов и это безнадежная команда. Сегодня они нормально смотрелись, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
"Торпедо", возглавляемое Андреем Талалаевым, сегодня сумело набрать первые очки под руководством российского наставника, сыграв вничью с "Краснодаром" (2:2). Ранее столичный коллектив проиграл 5 матчей из 5 в рамках российского первенства, не забив ни одного мяча. Свой первый официальный матч в 2023 году "автозаводцы" также провели неудачно, проиграв аутсайдеру Первого лиги Акрону (0:2) и вылетев из Кубка России. Теперь по итогам 18 туров "Торпедо" имеет в своем активе 7 очков и по-прежнему находится на 16-й строчке в таблице.
Аршавин: то, что "Торпедо" очко набрало — уже праздник. Думал, что это безнадежная команда
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу матча 18-го тура "Краснодар" – "Торпедо" (2:2).
Фото: "Матч ТВ"