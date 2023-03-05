- Клаудиньо несерьезные проблемы со здоровьем. Он будет готов к следующей встрече, - приводит комментарий Гарсии Sport24.
26-летний атакующий хавбек Клаудиньо, недавно получивший статус гражданина РФ, пока не принимал участие в поединках за "Зенит" в 2023 году. По словам наставника Сергея Семака, у игрока определенные мышечные проблемы. Футболист уже пропустил 2 официальные встречи. Без Клаудиньо команда Семака забил по три гола "Волге" из Ульяновска (3:0) в Кубке России и "Пари" НН (3:0) в РПЛ. Всего на счету Клаудиньо 19 матчей за коллектив из Санкт-Петербурга, в которых он сумел отметиться 3 точными попаданиями и 8 результативными передачами.
Агент – о состоянии Клаудиньо: он будет готов к следующей встрече
Агент нового гражданина России Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу состояния игрока.
Фото: ФК "Зенит"