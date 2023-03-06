- Я считаю, что футболистам не нужно смотреть на турнирную таблицу. Следует улучшить качество игры: впереди две важные игры в Кубке. Потерял ли ЦСКА шансы на чемпионство? Будем реалистами: первое место от нас далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них.
ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место, набрав после 18 сыгранных матчей 29 очков. Армейцы отстают от лидирующего санкт-петербургского "Зенита" на 16 набранных очков. В Кубке России ЦСКА дошел до полуфинала Пути РПЛ, где сыграет в двухматчевом противостоянии с самарскими "Крыльями Советов", победитель которого станет участником финала верхней сетки турнира.
Источник: "Матч ТВ"
Чалов: будем реалистами: первое место от ЦСКА далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них
Нападающий ЦСКА Федор Чалов высказался о шансах армейцев на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
"Чемпионат"