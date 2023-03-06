- "Зенит" в комфортных условиях? Ни в коем случае нельзя расслабляться. "Зенит" — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, "Зенит"» — имеет, но редко ей пользуется, -приводит мнение Слуцкого программа "На футбол".
"Зенит" уже четвертый год подряд забирает Кубок чемпионов РПЛ. Гегемония коллектива из Санкт-Петербурга началась с прихода на пост наставника команды российского специалиста Сергея Семака. В каждом из четырех сезонов петербуржцы досрочно завоевывали золотые медали российского первенства, имея достаточно солидный отрыв от своих конкурентов. В этом сезоне "Зенит" ушел на зимнюю паузу с шестиочковым отрывом от "Спартака", идущего на 2-м месте, но уже в первом туре после рестарта сезона чемпион смог увеличить его до восьми очков, разгромно обыграв "Пари НН" (3:0). Тогда как москвичи не сумели обыграть у себя дома "Урал" (2:2). На данный момент действующий чемпион после 18 туров набрал 45 баллов.
Слуцкий: "Зенит" - большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок
Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"