Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат
П1 2.16X 3.35П2 3.35
Кубань
17:30
РубинНе начат
П1 5.8X 4.2П2 1.55
Балтика
20:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 1.87X 3.55П2 4.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
23:00
ФулхэмНе начат
П1 2.04X 3.5П2 3.75

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осасуна
23:00
СельтаНе начат
П1 2.8X 3.05П2 2.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
КремонезеНе начат
П1 1.9X 3.6П2 4.2
Торино
22:45
БолоньяНе начат
П1 2.4X 3П2 3.5
Реклама лига ставок Сделать ставку

Слуцкий: "Зенит" - большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский тренер Леонид Слуцкий поделился мнением по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: " Чемпионат"
- "Зенит" в комфортных условиях? Ни в коем случае нельзя расслабляться. "Зенит" — большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок, потерь очков. Все важные матчи клуб всегда выигрывает. Всегда очень сложно догонять, ведь ты не имеешь права на ошибку, "Зенит"» — имеет, но редко ей пользуется, -приводит мнение Слуцкого программа "На футбол".

"Зенит" уже четвертый год подряд забирает Кубок чемпионов РПЛ. Гегемония коллектива из Санкт-Петербурга началась с прихода на пост наставника команды российского специалиста Сергея Семака. В каждом из четырех сезонов петербуржцы досрочно завоевывали золотые медали российского первенства, имея достаточно солидный отрыв от своих конкурентов. В этом сезоне "Зенит" ушел на зимнюю паузу с шестиочковым отрывом от "Спартака", идущего на 2-м месте, но уже в первом туре после рестарта сезона чемпион смог увеличить его до восьми очков, разгромно обыграв "Пари НН" (3:0). Тогда как москвичи не сумели обыграть у себя дома "Урал" (2:2). На данный момент действующий чемпион после 18 туров набрал 45 баллов.


Слуцкий Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Шишкин: не увидел в Дуарте качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: выкуп Моро? Находимся в контакте с "Болоньей" и игроком
Дзюба: Ренан напоминает Ракицкого. Это очень качественное усиление, в сборную Бразилии так просто не позовут 1
Слуцкий: "Зенит" - большая команда, когда их достают, они практически не позволяют себе ошибок 1
Геркус - об уходе из "Торпедо": надо было сдать пост для новых людей, выбора не оставили
Гендиректор "Динамо": очень надеемся, что болельщики, которые пропускают матчи из-за Fan ID, пересмотрят своё решение 4
Гильерме: мыслей о завершении карьеры в сборной России нет, хочу еще поиграть
Фомин: новый контракт с "Динамо"? Сейчас даже не думаю об этом 1
Гендиректор "Динамо": восстановление Лаксальта займет шесть-восемь недель с момента травмы
Дзюба: соскучился по голам. Чувствую себя полубогом 9
Спортивный директор "Оренбурга": говорили с латиносами. Они сказали, что готовы играть за сборную России 3
Чалов: будем реалистами: первое место от ЦСКА далеко, но медали никуда не ушли. Будем бороться за них
Фролов: пусть Писарский попробует пожить жизнью учителя или шахтера, а не говорит о заслуженных зарплатах футболистов 18
Зиньковский: не думаю об отрыве "Зенита" от "Спартака". На таблицу посмотрим в последних турах 3
Николсон: если "Спартак" сможет добиться победы и в РПЛ, и в Кубке, то почему нет. Будем идти от игры к игре