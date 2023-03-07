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Нгамалё - об обещании Смолова: "Динамо" может взять Кубок России даже несмотря на то, что наш соперник - "Зенит"

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Камерунский вингер московского "Динамо" Николя Муми Нгамалё высказался об обещании своего одноклубника Федора Смолова выиграть в сезоне-2022/2023 Кубок России.
Фото: ФК "Динамо"
- Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то, что наш соперник - "Зенит". В футболе возможно всё. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова, - передает слова Нгамалё Sport24.

Московское "Динамо" уступило самарским "Крыльям Советов" по сумме двух матчей 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России (1:2, 1:1) и выбыло в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов), где встретится в выездной игре второго этапа 1/4 финала с петербургским "Зенитом". Для победы в турнире бело-голубым необходимо одержать победы над шестью соперниками подряд без права на ошибку.

Ранее, в мае 2022 года, после поражения в финале Кубка России от "Спартака" (1:2) нападающий "Динамо" Федор Смолов пообещал болельщикам клуба выиграть трофей в следующем году.

«Зенит» выбьет «Динамо», «Спартак» помучается с «Уралом». Прогноз Rusfootball.info на все новые пары Кубка России


Кубок России Динамо Зенит Нгамале
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