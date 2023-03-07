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Даса - о кубковом противостоянии с "Зенитом": у "Динамо" есть шансы - мы верим в свои силы

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Израильский защитник московского "Динамо" Эли Даса оценил шансы команды в четвертьфинале Пути Регионов Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
"Понимаю, что будет очень тяжело, но у нас есть шансы - мы верим в свои силы", - цитирует Даса "Чемпионат".

Напомним, 2 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 Пути регионов Кубка России. Соперником столичного "Динамо" стал "Зенит". Этот этап будет состоять из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге в один из дней с 14 по 16 марта.

Эли Даса перешел в "Динамо" на правах свободного агента из "Витесса" осенью прошлого года. Контракт 29-летнего защитника сборной Израиля с клубом рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он принял участие в 15 матчах за "бело-голубых" во всех соревнованиях, в его активе одна результативная передача.


Даса Динамо Зенит Кубок России
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