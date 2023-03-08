Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
23:00
ПСЖНе начат
П1 1.82X 4.5П2 4
Тоттенхэм
23:00
МиланНе начат
П1 1.92X 3.7П2 4.3
Реклама лига ставок Сделать ставку

Нгамале - о кубковом матче с "Зенитом": мы можем взять Кубок России, даже несмотря на такого соперника

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Камерунский форвард "Динамо" Муми Нгамале поделился ожиданиями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубака России против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
"Смолов обещал болельщикам выиграть Кубок России? Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то, что наш соперник - "Зенит". В футболе возможно все. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова", - цитирует Нгамале Sport24.

Напомним, 2 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 Пути регионов Кубка России. Соперником столичного "Динамо" стал "Зенит". Этот этап будет состоять из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге в один из дней с 14 по 16 марта.

Муми Нгамале перебрался в "Динамо" в сентябре 2022 года из швейцарского "Янг Бойз". Он заключил с московским клубом контракт сроком до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий отыграл за "Динамо" 25 матчей во всех соревнованиях, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.


Нгамале Динамо Зенит Кубок России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Официально: Уайлдер сменил экс-тренера "Локомотива" Билича в "Уотфорде"
Полузащитник "Боруссии" Джан: судья – вот причина поражения. Как можно было дать перебивать пенальти в такой ситуации? 1
Стерлинг – о победе над "Боруссией": игра получилась грандиозной. Нам пришлось копнуть поглубже и пойти на риск
The Athletic: Азар хочет остаться в "Реале" до истечения контракта в 2024 году
Член совета директоров "Динамо" Гафин: мы не исключаем продления контракта с Захаряном. Мы не находимся в переговорах
Колосков: я потратил 4,5 минуты на оформление Fan ID. Советую и другим сделать то же самое 4
Гонсалу Рамуш – о разгроме "Брюгге": все могло выглядеть легко, но в действительности получилось не так просто
Капелло: главный минус Миранчука в том, что у него слабо развита нерабочая нога
Фролов: если бы "Зенит" не делал ставку на бразильцев, самые перспективные русские ребята были бы в Санкт-Петербурге 1
Зарема: Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! 3
Calciomercato: "Бавария" не станет выкупать Канселу. Он вернется в "Манчестер Сити" по окончании сезона
Директор "Локомотива" Ульянов: "Бешикташ" сделал по Баринову одно предложение на 1,5 млн евро. Это недостойно 2
Черчесов - о натурализации Малкома и Клаудиньо: можно только порадоваться за нашу сборную. Это классные мастера 1
Агент Чернова - о травме игрока: сборной России, наверное, нужны полностью дееспособные футболисты
Спортивный директор "Локомотива" Ульянов: зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% игроков основы команды