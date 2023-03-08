"Смолов обещал болельщикам выиграть Кубок России? Конечно, мы можем взять этот трофей, даже несмотря на то, что наш соперник - "Зенит". В футболе возможно все. Мы всей командой будем идти от игры к игре, чтобы выполнить обещание Смолова", - цитирует Нгамале Sport24.
Напомним, 2 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 Пути регионов Кубка России. Соперником столичного "Динамо" стал "Зенит". Этот этап будет состоять из одного матча, который состоится в Санкт-Петербурге в один из дней с 14 по 16 марта.
Муми Нгамале перебрался в "Динамо" в сентябре 2022 года из швейцарского "Янг Бойз". Он заключил с московским клубом контракт сроком до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне нападающий отыграл за "Динамо" 25 матчей во всех соревнованиях, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Нгамале - о кубковом матче с "Зенитом": мы можем взять Кубок России, даже несмотря на такого соперника
Камерунский форвард "Динамо" Муми Нгамале поделился ожиданиями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубака России против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"