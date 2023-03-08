- На мой взгляд, лучший российский тренер на данный момент — Валерий Карпин. Семак тоже всегда хорошо работал, он неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял. Считаю, что Карпин более качественный тренер.
Напомним, Валерий Карпин является главным тренером "Ростова" и сборной России, с которыми не выиграл еще ни одного трофея. Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые четыре раза подряд выиграли Российскую Премьер-Лигу (2019, 2020, 2021 и 2022), один раз победили в Кубке и три - в Суперкубке России.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: Карпин - лучший российский тренер. Семак - неплохой специалист, но никогда меня не впечатлял
Бывший советник Леонида Федуна в "Спартаке" Франко Камоцци назвал наставника "Ростова" Валерия Карпина лучшим российским тренером.
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