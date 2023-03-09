- Если честно, мне кажется, что этот союз не был бы хорошим ни для Дзюбы, ни для "Торпедо". У него были бы слишком слабые партнеры, и ему бы пришлось вывозить все одному. Скорее всего, ничего бы не получилось, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".
Российский центрфорвард Артем Дзюба, покинувший в ноябре 2022 году клуб турецкого чемпионата "Адана Демирспор", продолжительное время вел диалог с "Торпедо". По сообщениям СМИ, футболиста в составе столичного коллектива хотел видеть тогдашний президент клуба Илья Геркус (покинул клуб 1 марта). При этом сам Дзюба отмечал, что в ходе разговора с наставником автозаводцев Андреем Талалаевым выяснилось, что тренер хотел бы пригласить Артема только на просмотр. Сам Талалаев данную информацию не подтвердил. В итоге сделка не состоялась и Дзюба оказался в другом московском клубе "Локомотиве". "Торпедо" - аутсайдер нынешнего сезона российского первенства. После 18 туров команда набрала 7 очков и сумел всего 9 раз поразить ворота соперников.
Аршавин: у Дзюбы в "Торпедо" были бы слишком слабые партнеры, и ему бы пришлось все вывозить одному
Экс-игрок сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин поделился свой точкой зрения на несостоявшийся переход Артема Дзюбы в "Торпедо".
Фото: РИА Новости