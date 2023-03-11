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Наполи
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Герта
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Майнц1 тайм
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Бавария
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Аугсбург1 тайм
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Боруссия М1 тайм
П1 1.65X 3.35П2 6.8
Шальке-04
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Талалаев – о судействе Галимова: пенальти был 200-процентный. Почему судья даже на VAR не приглашается?

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Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев раскритиковал судейство Романа Галимова в домашнем матче 19-го тура РПЛ с "Уралом" (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"
Причиной для критики со стороны наставника хозяев стал неназначенный пенальти во втором тайме за игру рукой со стороны полузащитника екатеринбургской команды Рая Влута.

– Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча. Команде надо забивать моменты с пяти метров.

В перерыве я приглашал арбитра посмотреть на ногу Юзепчука. Когда после таких фолов не дается даже желтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают о том, что будут защищать игроков, и указания РФС по поводу защиты игроков, сходят на нет.

То же самое касается пенальти, он был 200?процентный. К нам приезжают и говорят: "Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти". Почему судья даже на VAR не приглашается?, – возмутился Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 11 марта, на стадионе "Арена Химки" московское "Торпедо" потерпело минимальное поражение от екатеринбургского "Урала" со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал полузащитник гостей Рай Влут, который подкараулил грубую ошибку голкипера столичной команды Александра Довбни.

Этот результат позволил команде Виктора Гончаренко продлить свою безвыигрышную серию до девяти матчей и закрепиться на десятом месте в таблице РПЛ с 25 очками. Подопечные Андрея Талалаева не побеждают также на протяжении десяти встреч кряду и имеют в активе всего семь баллов. Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров, комментируя результат матча, "поздравил" команду Андрея Талалаева с досрочным вылетом в Первую Лигу.


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