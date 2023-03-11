Причиной для критики со стороны наставника хозяев стал неназначенный пенальти во втором тайме за игру рукой со стороны полузащитника екатеринбургской команды Рая Влута.
– Команда, которая борется за выживание, не может играть так, как мы играли первый тайм сегодня. Ощущения свои передавать не буду, а ошибки исправим с игроками после матча. Команде надо забивать моменты с пяти метров.
В перерыве я приглашал арбитра посмотреть на ногу Юзепчука. Когда после таких фолов не дается даже желтой карточки, то все эти лекции, которые читают перед сезоном, где рассказывают о том, что будут защищать игроков, и указания РФС по поводу защиты игроков, сходят на нет.
То же самое касается пенальти, он был 200?процентный. К нам приезжают и говорят: "Если человек развернулся и локтем выбил мяч, то это пенальти". Почему судья даже на VAR не приглашается?, – возмутился Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 11 марта, на стадионе "Арена Химки" московское "Торпедо" потерпело минимальное поражение от екатеринбургского "Урала" со счетом 0:1. Автором единственного гола в матче стал полузащитник гостей Рай Влут, который подкараулил грубую ошибку голкипера столичной команды Александра Довбни.
Этот результат позволил команде Виктора Гончаренко продлить свою безвыигрышную серию до девяти матчей и закрепиться на десятом месте в таблице РПЛ с 25 очками. Подопечные Андрея Талалаева не побеждают также на протяжении десяти встреч кряду и имеют в активе всего семь баллов. Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Владимир Быстров, комментируя результат матча, "поздравил" команду Андрея Талалаева с досрочным вылетом в Первую Лигу.
Талалаев – о судействе Галимова: пенальти был 200-процентный. Почему судья даже на VAR не приглашается?
Главный тренер "Торпедо" Андрей Талалаев раскритиковал судейство Романа Галимова в домашнем матче 19-го тура РПЛ с "Уралом" (0:1).
Фото: ФК "Торпедо"