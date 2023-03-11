- Посмотрим, это первый матч. Мы только со "Спартаком" играли. Нам важно подойти в хорошем состоянии, важно понимать, как играть против "Спартака" в атаке, важно устранить их сильные стороны, насколько это возможно, - передает слова Гончаренко ТАСС.
4 марта "Урал" под руководством главного тренера Виктора Гончаренко сыграл на выезде вничью с московским "Спартаком" со счетом 2:2. 14 марта красно-белые и шмели вновь встретятся в Москве - в первом полуфинальном матче верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, ответная игра пройдет в Екатеринбурге в первых числах апреля.
Гончаренко: "Уралу" важно понимать, как в Кубке играть против "Спартака" в атаке, устранить их сильные стороны
Главный тренер "Урала" Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу с московским "Спартаком" в рамках 1/2 финала верхней сетки плей-офф Кубка России.
Фото: ФК "Урал"