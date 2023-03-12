- Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет. Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места, - приводит мнение Сафонова "РБ Спорт".
С 2023 года вступил в силу закон, требующий от болельщиков для посещения всех арен РПЛ оформления специального паспорта болельщика (FAN ID). В связи с этим возникло много дискуссий по поводу необходимости данного закона. Активные фанаты практически всех клубов российского первенства приняли решение отказаться от посещения футбола. Также в 18 туре было зафиксировано резкое снижение посещаемости. Поединок 19-го между "Торпедо" и "Уралом" (1:0) посетило всего 207 зрителей.
Матвей Сафонов - выпускник академии "Краснодара". В этом сезоне игрок сборной России провел за свою родную команду 19 игр в чемпионате России, в которых мяч в сетке его ворот побывал 32 раза. Также на счету Матвея 5 сухих поединков. Следующий матч быки проведут в Грозном против местного "Ахмата" в рамках Кубка России."РБ Спорт".
Сафонов: Я футболист, болельщики — главное для меня. Нужно отменять Fan ID и вернуть все на свои места
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов поделился своей точкой зрения на посещаемость в РПЛ.
Фото: РФС