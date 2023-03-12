- У меня, правда, нет каких?то особых мыслей по этому поводу, капитан я или не капитан. Быть лидером в раздевалке — это совсем иное, и напрямую это с капитанством не связано, - приводит мнение Дзюбы "Матч ТВ".
Вчера Артем Дзюба вышел в основе "Локомотива" в поединке против "Ахмата" (1:0).Это 4-й выход в старте для Артема, который пополнил состав железнодорожников только в феврале 2023 года. В матче с грозненским коллективом не смог принять участие действующий капитан столичного коллектива Дмитрий Баринов, играющий на позиции опорного хавбека. Повязку надел другой воспитанник клуба Станислав Магкеев. Но в первом тайме игрок был удален с поля. Капитанскую повязку надел Дзюба. Ранее лучший голеадор в истории РПЛ являлся капитаном в "Спартаке", "Зените" и сборной России. У Артема 3 гола в 4 поединках за "Локомотив". Следующий матч команда Михаила Галактионова проведут в рамках Кубка России против "Акрона". А в рамках российского первенства москвичи сыграют с "Краснодаром".
Дзюба – о капитанской повязке: быть лидером в раздевалке - это совсем иное, и напрямую это с капитанством не связано
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба поделился своей точкой зрения по поводу капитанства в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"