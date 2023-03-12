Можно, наверное, сказать, что ход событий в этом матче стал отражением того, что мы видели накануне - в матче "Спартака" и "Факела", завершившегося победой москвичей с тем же счетом?
- Да, конечно. Так все и происходило. Тем не менее, это все-таки легкая для "Зенита" игра в течение 70 минут. Комфортное преимущество 2:0. Можно было там и третий мяч забивать. Но расхлябанность и самоуверенность привели к тому, что "Зенит" получил два мяча в свои ворота. И там уже совсем тревожно стало. Но мастерство и класс все решают - Мантуан здорово забил.
Я прогнозировал перед матчем, что будет победа "Зенита" со счетом 2:0. И в принципе ничего не предвещало, что счет может стать равным. Но футбол как раз и интересен необъяснимыми вещами.
- Но в принципе матч спокойно мог завершиться и вничью.
- Да, могло и так быть. Но он и при счете 2:0 мог закончиться со счетом 3:0. Но это расхлябанность. У "Химок" же только два подхода в этом матче было. Больше ничего от них не видели.
"Спартак" тоже вчера контролировал игру. Играл не лучше, но контролировал. 2:0 повели, но потом тоже получили два. Но чем отличаются "Спартак" и "Зенит" от других? Там выходят люди на замену и могут усилить игру и все решить. Вчера то же самое мы увидели.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Мостовой: расхлябанность и самоуверенность привели к тому, что "Зенит" пропустил два мяча
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал корреспонденту Rusfootball.info победу "Зенита" над "Химками" в 19 туре РПЛ (3:2).
Фото: РИА Новости