"Заболотный в стартовом составе? Заслужил своим отношением на тренировках и просто тем посылом, который он давал, он давно стучался в стартовый состав. Где-то нам не хватало немного решительности, но пришло время, Антон этим шансом воспользовался. Хотелось бы, чтобы на этом не останавливался. Но отношение к профессии рано или поздно двигает тебя вверх, дает награду в виде забитых голов. У него сегодня гол и результативный пас. По всему времени, которое Антон провел на поле, он был очень полезным, навязал много единоборств, из которых часто выходил победителем", - сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный впервые в этом сезоне отметился забитым мячом в чемпионате России в домашней игре 19 тура с "Крыльями Советов". Этот гол стал для форварда первым в чемпионате России с 2021 года - в текущем сезоне он ранее забивал только в Кубке России. Таким образом ЦСКА набрал 32 очка и сравнялся в турнирной таблице РПЛ с другим столичным коллективом - "Динамо". Самарские "Крылья Советов" расположились на 11 строчке за одиннадцать туров до окончания первенства страны.
Заболотный выступает в составе ЦСКА на протяжении двух последних сезонов. 31-летний нападающий перебрался в стан "армейцев" из "Сочи" в качестве свободного агента в июле 2021 года. В предыдущем розыгрыше российской Премьер-лиги он отметился 5-ю мячами и голевой передачей в 24 играх.
Федотов: Заболотный давно стучался в стартовый состав и воспользовался своим шансом
Наставник ЦСКА Владимир Федотов поделился мыслями после победы над "Крыльями Советов" в 19 туре российской Премьер-лиги (4:0).
Фото: РПЛ