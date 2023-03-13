- Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Может ли ЦСКА войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да.
В последнем матче в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы разгромили самарские "Крылья Советов" на домашнем поле (4:0). ЦСКА располагаются на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, имея в своем активе 32 набранных очка после 19 сыгранных матчей. Армейцы уступают московскому "Динамо", занимающему четвертое место лишь по дополнительным показателям.
Источник: ТАСС
Медина: думаю, ЦСКА сможет войти в топ-3 РПЛ в текущем сезоне
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина выразил уверенность, что армейцы смогут занять место в тройке призеров чемпионата России.
ПФК ЦСКА