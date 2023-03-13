"Чем футбол в России сильнее, чем в США? РПЛ физически сильнее МЛС, и я как игрок это сейчас ощущаю. Мне правда физически тяжело здесь. Надо вливаться в этот ритм и прибавлять с каждой игрой", - цитирует Рейну Sport24.
29-летний центрфорвард из Перу Йорди Рейна перебрался в "Торпедо" из американского футбольного клуба "Шарлотт" на правах свободного агента в феврале этого года. Игрок подписал контракт с "автозаводцами" до конца этого сезона с возможностью пролонгации еще на один год. В весенней части РПЛ футболист уже принял участие в двух матчах за свою новую команду и пока не отметился результативными действиями.
Нападающий "Торпедо" Рейна: РПЛ физически сильнее МЛС
Перуанский форвард московского "Торпедо" Йорди Рейна рассказал, в чем по его мнению отличие РПЛ от МЛС.
Фото: ФК "Торпедо"