Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
КубаньНе начат
П1 1.46X 4.4П2 6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.75X 3.4П2 2.08

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.3X 5.6П2 11
Реклама лига ставок Сделать ставку

Нападающий "Торпедо" Рейна: РПЛ физически сильнее МЛС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Перуанский форвард московского "Торпедо" Йорди Рейна рассказал, в чем по его мнению отличие РПЛ от МЛС.
Фото: ФК "Торпедо"
"Чем футбол в России сильнее, чем в США? РПЛ физически сильнее МЛС, и я как игрок это сейчас ощущаю. Мне правда физически тяжело здесь. Надо вливаться в этот ритм и прибавлять с каждой игрой", - цитирует Рейну Sport24.

29-летний центрфорвард из Перу Йорди Рейна перебрался в "Торпедо" из американского футбольного клуба "Шарлотт" на правах свободного агента в феврале этого года. Игрок подписал контракт с "автозаводцами" до конца этого сезона с возможностью пролонгации еще на один год. В весенней части РПЛ футболист уже принял участие в двух матчах за свою новую команду и пока не отметился результативными действиями.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран – о тренерской работе: когда вернусь? Скоро. Это будет клуб РПЛ
The Athletic: летом "Челси" может выставить на трансфер 11 игроков
Адвокат Добровинский: если вдруг Зарема проиграет суд, то, боюсь, звание "эскортница" за ней закрепится 1
Немец Цвайер рассудит "Реал" – "Ливерпуль" и другие назначения арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
"Спартак" поддержал теннисистку Потапову, которая вышла на матч турнира WTA-1000 в США в игровой форме клуба
Пресс-служба "Милана" - об интересе к Сперцяну: это неправда
Президент "Урала" Иванов - об участии сборной России в азиатском турнире: лучше играть, чем не играть
Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Урунов: участие сборной России повысит статус азиатского турнира
Metaratings: сборная Таиланда может стать одним из участников Чемпионата футбольной ассоциации Центральной Азии 1
Польские СМИ обвинили теннисистку в футболке "Спартака" в поддержке Путина 3
Журналист Карпов: "Милан" может выкупить Сперцяна у "Краснодара" по окончании сезона
Карпин - об участии сборной России в азиатском турнире: первый раз слышу 1
Metaratings: "Зенит" в зимнее трансферное окно не отпустил Сутормина в аренду в "Ростов" 3
Спонсором первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии станет "Газпром" 15
Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации в июне 11