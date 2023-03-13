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Юран – о тренерской работе: когда вернусь? Скоро. Это будет клуб РПЛ

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Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран ответил на вопрос, когда собирается вернуться к тренерскому ремеслу.
Фото: ФК "Химки"
– Когда вернусь? Скоро. Это будет клуб РПЛ? Да, – цитирует 53-летнего специалиста "СЭ".

Сергей Юран начинал сезон на посту наставника "Химок", откуда был уволен в августе прошлого года. Примечательно, что это уже третья отставка российского тренера из подмосковного клуба за последние пятнадцать лет. Дела одноименной команды после увольнения Юрана пошли под откос. Команда под руководством Спартака Гогниева располагается на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ.

В попытке спасти сезон "Химки" во время зимней паузы отзаявили 11 футболистов и купили 12 новых игроков. В первом весеннем туре подопечные Гогниева разошлись миром с "Факелом" (1:1). А в минувшее воскресенье подмосковный коллектив едва не отобрал очки на выезде у "Зенита". Хозяевам удалось вырвать победу лишь благодаря голу в компенсированное время.


Химки Юран
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