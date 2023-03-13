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Мостовой – об акции теннисистки Потаповой: ничего страшного. Большинство в США не знает о существовании "Спартака"

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что теннисистка Анастасия Потапова не будет наказана за свой поступок.
Фото: Twitter
21-летняя уроженка Саратова появилась на матче престижного турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) в игровой форме "Спартака".

– Ничего страшного. Большинство в США не знает о существовании "Спартака", – заметил Мостовой в интервью "РИА Новости".

Напомним, ранее теннисистка Анастасия Потапова оказалась в центре политического скандала. Перед теннисным матчем с американкой Джессикой Пегулой россиянка вышла на корт в футболке московского "Спартака". Этот жест был воспринят не только как нарушение правил, установленных WTA, но и был расценен польскими СМИ в качестве жеста поддержки России в вооруженном конфликте с Украиной. Футбольный клуб "Спартак" поддержал 21-летнюю уроженку Саратова, назвав ее преданной болельщицей команды.

Организация допускала россиян к участию в турнирах, но при определенных условиях, в числе которых выступление под нейтральным флагом и отсутствие поддержки СВО. Сообщалось, что Потаповой может грозить дисквалификация.


Мостовой Спартак
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