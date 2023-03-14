Глава Медийной футбольной лиги Николай Осипов объявил, что в конце марта московский ЦСКА сыграет с командой Медиалиги 2DROTS, в рамках товарищеской встречи. Этот матч запланирован на 25 марта - когда состоится перерыв на матчи сборных.
2DROTS - российский любительский футбольный клуб из Москвы. Одна из самых популярных медиафутбольных команд России. Являются двукратными чемпионами российской Медийной футбольной лиги.
ЦСКА проведет товарищеский матч с 2DROTS из Медиалиги
ЦСКА сыграет с командой Медиалиги 2DROTS во время перерыва на матчи сборных.
Фото: Чемпионат.com