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Слуцкий – об 11 россиянах в стартовом составе "Спартака": нельзя представить такое в "Зените"

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Экс-главный тренер казанского "Рубина" и нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал разницу в векторе развития "Спартака" и "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
– Что меня отдельно удивляет и радует в "Спартаке" – что у команды собраны качественные легионеры, но всех их россияне посадили на лавку, за исключением Промеса и Николсона, который временами появляется в стартовом составе. У "Спартака" очень сильная скамейка запасных, поэтому клуб прибавляет по ходу матчей.

Меня это очень сильно радует, потому что игроки стартового состава красно-белых выиграли конкуренцию, чего мы не видим в "Зените". Мы не можем себе представить такое в "Зените", что россияне в подавляющем большинстве выигрывают конкуренцию у иностранцев. В "Спартаке" это происходит, и мне это нравится, – заявил Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль уже дважды после возобновления сезона делал ставку на россиян в стартовом составе команды. Сначала испанский специалист включил одиннадцать отечественных футболистов в основу на столичное дерби в рамках Кубка России с "Локомотивом". А в минувшую субботу на поле в стартовом составе красно-белых вышли десять россиян на домашнюю игру с "Факелом" (3:2). Единственным легионером оказался Квинси Промес.

Примечательно, что все три гола в составе хозяев забили иностранные футболисты. Квинси Промес оформил дубль в ворота воронежского клуба, забив свой 100-й и 101-й мячи в майке "Спартака". А автором победного гола на последний минутах стал гражданин Люксембурга Кристофер Мартинс.


Спартак Зенит Слуцкий
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