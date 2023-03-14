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Юран: золотая мечта может стать для "Спартака" реальностью, если от нее откажется сам "Зенит"

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Экс-главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионский титул РПЛ с питерским "Зенитом".
Фото: ФК "Химки"
– Шанс всегда есть. Но прихожу к выводу: золотая мечта может стать для "Спартака" реальностью, если от нее откажется сам "Зенит". А это из области фантастики. К сожалению, при всей любви к родному клубу, в котором я провел незабываемое время, недавние матчи с "Уралом" и "Факелом" не убедили меня в том, что "Спартак" может сейчас стать "золотым". Ну а то, что первый шаг на пути к этому сделан, радует и обнадеживает, – приводит слова Юрана "СЭ".

За одиннадцать туров до конца в таблице чемпионата России "Зенит" и "Спартак" разделяют восемь очков. В предыдущем туре в минувшие выходные оба претендента на чемпионство в похожем стиле синхронно обыграли аутсайдеров РПЛ в родных стенах. Красно-белые вырвали победу в драматичной концовке у "Факела" (3:2), а сине-бело-голубые в компенсированное время дожали подмосковные "Химки" (3:2).

В юбилейном двадцатом туре "Спартак" 18 марта на выезде сыграет с "Оренбургом", а "Зенит" на следующий день в Москве встретится с ЦСКА.


Зенит Спартак Юран
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