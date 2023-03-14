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Кавазашвили: "Спартак" должен сделать "золотой" дубль - выиграть Кубок и чемпионский титул

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Экс-голкипер "Спартака" и "Зенита" Анзор Кавазашвили поделился своей точкой зрения на задачи московского клуба на текущий сезон.
Фото: " Чемпионат"
- Я жду повторения успеха "Спартака" — победы в Кубке России. Я более чем уверен, что они это сделают. Поэтому москвичи обязаны пройти "Урал". Затем надо настраиваться на оставшиеся матчи чемпионата и пытаться догнать "Зенит". "Спартак" должен сделать "золотой" дубль — выиграть Кубок и завоевать чемпионский титул, - приводит мнение Кавазашвили "Чемпионат".

"Спартак", располагающийся на 2-й строчке, имеет восьмиочковое отставание от лидера национального первенства "Зенита". В розыгрыше еще 33 очка. Коллектив из Москвы сыграет с петербуржцами в 26-м туре РПЛ в Санкт-Петербурге. Поединок первого круга, состоявшийся на "Открытие Арене", закончился победой команды Сергея Семака. Примечательно, что в Кубке России "Спартак" и "Зенит" попали в один квартет. По итогам 6 туров москвичи заняли 1-е место и участвуют в верхней сетке турнира, где сегодня сыграет с "Уралом". Коллектив из Санкт-Петербурга держит свой путь в финалу через нижнюю сетку. Их соперником станет еще один столичный клуб "Динамо". В 20-м туре "Спартак" в гостях сыграет с "Оренбургом", а "Зенит" приедет в гости к ЦСКА. В РПЛ Спартак не может обыграть "Зенит" с 2017 года.


Спартак Зенит Кубок России
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