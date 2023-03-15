- Считаю, что финал Кубка России - это цель и обязанность "Спартака". Красно-белые обязательно выиграют его! Финал мечты - это "Спартак" - "Зенит" или "Спартак" - ЦСКА, - передает слова Камоцци Sport24.
Московский "Спартак" в текущем розыгрыше Кубка России вышел в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где в первом домашнем матче сыграл вничью с "Уралом" (1:1). Столичный ЦСКА в другой паре 1/2 финала верхней сетки встретится с самарскими "Крыльями Советов". Петербургский "Зенит" по итогам группового этапа выбыл в нижнюю сетку плей-офф (Путь регионов) Кубка, где во втором этапе 1/4 финала сыграет сегодня на своем поле с московским "Динамо".
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Камоцци: финал Кубка России - это цель и обязанность "Спартака". Финал мечты - с "Зенитом" или ЦСКА
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал перспективы красно-белых в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"