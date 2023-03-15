- Я себя всегда считаю отличным вратарем, супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом. Поэтому всегда буду ставить себя. Но если выбирать чисто из российского чемпионата, Сафонов… неплохо играет Миша Кержаков. Ломаев тоже неплохой вратарь. Но иногда он перебарщивает. А характер у него хороший.
Юрий Лодыгин выступал в российском чемпионате за санкт-петербургский "Зенит" и тульский "Арсенал", покинув РПЛ в 2020 году. Сейчас 32-летний голкипер выступает в чемпионате Греции. Ранее экс-страж ворот сине-бело-голубых называл себя в числе трех лучших вратарей России. Михаил Кержаков является основным голкипером действующего чемпиона и лидера РПЛ "Зенита", Матвей Сафонов выступает за "Краснодар", являясь капитаном "быков". Иван Ломаев защищает ворота самарских "Крыльев Советов".
Источник: Sport24
Экс-голкипер "Зенита" Лодыгин: я себя всегда считаю супервратарем. Я так и буду считать, даже когда закончу с футболом
Экс-вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин заявил, что считает себя суперголкипером, и выделил тройку лучших стражей ворот РПЛ.
ФК "Зенит"