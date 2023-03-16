45-летний чешский специалист работает в Оренбурге с лета 2020 года. Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня. По сведениям источника, клуб и тренер завизировали продолжение сотрудничества. Сроки нового трудового договора и финансовые аспекты сделки не раскрываются.
В последнем туре "Оренбург" под руководством Лички на выезде сенсационно разгромил "Сочи" со счетом 4:0 и поднялся на восьмое место в таблице чемпионата России, обойдя южан. 18 марта команда из одноименного города откроет программу 20-го тура РПЛ домашним матчем с московским "Спартаком".
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": "Оренбург" продлил контракт с главным тренером Личкой
"Оренбург" подписал новое трудовое соглашение с нынешним наставником команды Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Оренбург"