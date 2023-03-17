По информации журналиста Кери Руиса, 23-летний нападающий мексиканского футбольного клуба "Тигрес" Рэймундо Фульгенсио попал в сферу интересов столичного "Спартака". Также сообщается, что в игроке заинтересована еще одна российская команда. По сведениям источника оба клуба готовы отдать за мексиканца примерно 3 млн евро, а нападающему предложить зарплату в размере 500 тысяч евро в год.
Рэймундо Фульгенсио представляет "Тигрес" с июля 2020 года. В этом сезоне на его счету 21 проведенная встреча за клуб во всех турнирах, один забитый мяч и три результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt текущая стоимость футболиста составляет 2,5 миллиона евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" проявляет интерес к мексиканскому нападающему Фульгенсио
Левым вингером мексиканского "Тигреса" Рэймундо Фульгенсио заинтересовался московский "Спартак".
Фото: Getty Images