Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным опубликовал состав национальной команды на тренировочный сбор, который состоится в конце марта. Всего в список вошли 29 фамилий, среди которых есть три новичка - вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.
Наибольшее представительство в сборной получили игроки "Спартака" - 8 человек. На втором месте "Ростов" - пятеро. По три игрока делегировали "Динамо" и "Локомотив", по двое из "Краснодара" и "Зенита".
В конце месяца российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана, а через три дня в Санкт-Петербурге примут сборную Ирака.
Головин, братья Миранчуки и 8 игроков "Спартака" - в финальном составе сборной России
Стал известен окончательный состав сборной России на мартовский сбор. В него вошли 29 футболистов.