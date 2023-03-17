- Помазун великолепно выглядит. Если честно, то в последних играх он один из лучших вратарей в РПЛ. Если раньше говорили, что Сафонов безоговорочно номер один в сборной, то сейчас Помазун дышит ему в спину. Он сделал правильный выбор, что уехал в аренду в "Урал", а не остался сидеть в "золотой клетке" в ЦСКА, - приводит мнение Сафонова "СЭ".
Тренерский штаб сборной России принял решение включить в окончательную заявку воспитанника ЦСКА, защищающего цвета "Урала", Илью Помазуна. Для голкипера этот вызов стал первым за карьеру. В текущем сезоне россиянин является стабильным игроком екатеринбуржцев. Помазун провел за команду Гончаренко 25 встреч – 18 в РПЛ и 7 в Кубке России. В них Илья сумел 5 раз оставить свои ворота сухими, при этом пропустив 36 голов. В активе голкипера 1 поединок за юношескую сборную России против сверстников из Узбекистана в 2017 (4:3) году. В августе Помазуну исполнится 27 лет. У голкипера будет шанс дебютировать за команду Карпина в контрольных поединках с Ираном и Ираком.
Агент Сафонов – о Помазуне: в последних играх он один из лучших вратарей в РПЛ
Известный российский агент Алексей Сафонов поделился мыслями по поводу игры голкипера "Урала" Ильи Помазуна.
Фото: ФК "Урал"