- Мы знаем, что "Спартак" в этом году идёт очень хорошо, показывает хороший футбол: на скорости, короткий пас. У "Спартака" очень интересные игроки, которые выдерживают 90 минут, меняют позиции, есть ротация. У них получается интересный атакующий футбол. Занимают второе место, забивают голы. Для нас это хорошо. Мы будем встречаться с командой, к которой хотели бы приблизиться — играть как они, - приводит комментарий Лички пресс-служба "Оренбурга".
"Оренбург" у себя дома примет "Спартак", располагающийся на 2-й строчке. Поединок первого круга между коллективами закончился разгромной победой команды Гильермо Абаскаля со счетом 4:1. Голы у москвичей на свой счет записали Мартинс, Соболев и Промес, отметившийся дублем. У южноуральского коллектива отличился Башич. К матчу команды подходят в следующих позициях. "Оренбург" по итогам 19 туров набрал 28 баллов и располагается на 8-й строчке. Столичный клуб имеет в своем активе на 12 очков больше и является главным преследователем лидера текущего сезона "Зенита".
"Спартак" и "Оренбург" находятся на 2-й и 3-й позициях по забитым мячам. В активе столичного коллектива 45 голов в 19 матчах, а у команды Лички за этот же отрезок 38. Лидирует по этому показателю "Зенит", который отправил мяч в ворота соперников 53 гола. Недавно Личка пролонгировал контракт с "Оренбургом". Последний раз оренбуржцы обыгрывали "Спартак" в 2019 году (2:1).
Личка – о матче со "Спартаком": мы будем встречаться с командой, к которой хотели бы приблизиться - играть как они
Наставник "Оренбурга" Марцел Личка поделился своими соображениями по поводу предстоящего матча 20-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Оренбург"