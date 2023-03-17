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Аршавин – о восьми "спартаковцах" в сборной России: костяк "Спартака" составляют россияне, костяк "Зенита" – бразильцы

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Экс-нападающий "Зенита" Андрей Аршавин отреагировал на тот факт, что "Спартак" получил наибольшее представительство в сборной России.
Фото: "Матч ТВ"
– Почему игроков "Спартака" в сборной России гораздо больше по сравнению с "Зенитом"? Потому что костяк "Спартака" составляют россияне сейчас, а костяк "Зенита" – бразильцы. Будет ли теперь "Спартак" базовым клубом для сборной России? Если смотреть на долгую дистанцию, то станет. Пока что же это единичный случай, – приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Сегодня, 17 марта, главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с итоговым составом на мартовские матчи. Почти треть национальной команды – восемь из 29 человек – представляют красно-белых. Сразу для двоих "спартаковцев" – полузащитника Данил Пруцев и защитника Даниил Денисов – эти вызовы в главную команду страны стали дебютными.

В марте команду Валерия Карпина ждут два товарищеских матча. Сначала сборная России отправится в Тегеран, где 23 марта сыграет с Ираном. Затем россияне 26 марта в Санкт-Петербурге примут Ирак.


Спартак Зенит Сборная России Аршавин Карпин
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