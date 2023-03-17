Ловчев – о составе сборной: "Зенит" принял решение поставить все на финансовую сторону, "Спартак" пошел иным путем

– "Зенит" сейчас принял решение поставить все на финансовую сторону. У них есть возможности, и они покупают латиноамериканцев, которые зарабатывают здесь хорошие деньги, никуда не рвутся. А их и не трогают. Они исходят из того, что их страна не требует их отъезда, поэтому и играют.
"Спартак" пошел иным путем. Иностранцы иностранцами, но коли мы не выступаем в международных матчах и сейчас такое время, то появилась возможность воспитать своих игроков, целое поколение. Ведь раньше у нас были Стрельцовы, Яшины. Большие футболисты рождались в нашей стране. Собственно, красно?белые больше занялись этим направлением.
Во?первых, Абаскаль знает, что к нам не поедет Месси и Роналду. Других средненьких футболистов из Европы зачем везти, если они и так есть? И его решение выпустить одиннадцать россиян в матче с "Локомотивом" говорит о том, что этот парень довольно?таки умен. Ну выставил бы "Спартак" Бальде и Николсона, которые снег видели только по телевизору, а они бы бегали и думали, где бы им согреться и попить чайку. И когда Абаскаль выставил российскую команду стало видно, что эти ребята талантливые. Естественно, Карпин их позвал в сборную, – приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
17 марта сборная России подтвердила проведение контрольного матча против сборной Ирана. Игра состоится в Тегеране в четверг, 23 марта. Ранее эту информацию официально анонсировала Федерация футбола Ирана. Матч пройдет на стадионе "Азади" в присутствии зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по мск. Также сообщалось, что 26 марта в Санкт-Петербурге команда Валерия Карпина примет сборную Ирака. Пресс-служба азиатской сборной подтвердила это намерение.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с итоговым составом на мартовские матчи. Почти треть национальной команды – восемь из 29 человек – представляют красно-белых. Сразу для двоих "спартаковцев" – полузащитника Данил Пруцев и защитника Даниил Денисов – эти вызовы в главную команду страны стали дебютными.
Ловчев – о составе сборной: "Зенит" принял решение поставить все на финансовую сторону, "Спартак" пошел иным путем
Ветеран красно-белых Евгений Ловчев сравнил векторы развития и подходы к формированию составов "Спартака" и "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"