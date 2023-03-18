– Была открытая игра. У футболистов "Спартака" очень высокое качество. Мы терпели, иногда нас было восемь – девять человек в нашей штрафной. Но наши игроки атаки отлично сработали, показав скорость. Не уверен, что защитники "Спартака" так бежали назад в этом сезоне, – приводит слова Лички "Матч ТВ".
18 марта "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Газовик" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
"Оренбург" открыл счет уже на 16-й минуте встречи с московским "Спартаком". Дмитрий Воробьев воспользовался ошибкой защитника "красно-белых" и выдал разрезающую передачу на Юрия Ковалева. Белорусский вингер был точен. Спустя всего семь минут, на 23-й минуте форвард Дмитрий Воробьев удвоил счет в пользу хозяев, красиво замкнув прострел с левого фланга Мансильи пяткой. Второй тайм прошел с преимуществом московской команды, однако "Оренбург" отлично оборонялся и довел матч до победы.
Таким образом "Оренбург" обошел "Ахмат", "Краснодар" и поднялся на 6 место, набрав 31 очко. "Спартак" по итогам этого тура остался на 2 строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Абаскаля 40 баллов за 10 туров до конца первенства. Москвичи не смогли сократить отставание от санкт-петербургского "Зенита", оно по-прежнему составляет 8 баллов.
Тренер "Оренбурга" Личка: не уверен, что защитники "Спартака" так бежали назад в этом сезоне
Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка дал комментарий после победы в домашнем матче 20-го тура чемпионата России над "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Оренбург"