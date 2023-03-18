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Родина
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Саутгемптон
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Монца
0 - 0 0 0
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Салернитана
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БолоньяНе начат
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Удинезе
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Хоффенхайм
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Бохум
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П1 5.8X 4.3П2 1.55
Штутгарт
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ВольфсбургНе начат
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Пруцев – о 0:2 от "Оренбурга": сами отдали игру. Не боролись в единоборствах так, как должны были

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Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев проанализировал поражение от "Оренбурга" (0:2) в выездном матче 20-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
– Мы допустили много контратак соперника и не боролись в единоборствах так, как должны были. То, что говорил Абаскаль в перерыве, останется в раздевалке. Мы пытались выйти с другим настроем и переломить ход встречи, но у нас этого не получилось.

В эпизоде с пропущенным голом шла борьба, я шел в контакт и правую ногу поставил не так, как нужно. В итоге упал, и нам забили гол. Стало ли искусственное поле решающим фактором? Оно вносит свои коррективы, но мы не можем говорить об этом, потому что сами отдали игру, – цитирует Пруцева "Матч ТВ".

18 марта "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Газовик" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

"Оренбург" открыл счет уже на 16-й минуте встречи с московским "Спартаком". Дмитрий Воробьев воспользовался ошибкой защитника "красно-белых" и выдал разрезающую передачу на Юрия Ковалева. Белорусский вингер был точен. Спустя всего семь минут, на 23-й минуте форвард Дмитрий Воробьев удвоил счет в пользу хозяев, красиво замкнув прострел с левого фланга Мансильи пяткой. Второй тайм прошел с преимуществом московской команды, однако "Оренбург" отлично оборонялся и довел матч до победы.

Таким образом "Оренбург" обошел "Ахмат", "Краснодар" и поднялся на 6 место, набрав 31 очко. "Спартак" по итогам этого тура остался на 2 строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Абаскаля 40 баллов за 10 туров до конца первенства. Москвичи не смогли сократить отставание от санкт-петербургского "Зенита", оно по-прежнему составляет 8 баллов.


Спартак Оренбург Пруцев
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