– Да какая погоня за "Зенитом"? Ну о чем тут говорить? Они не могут обыграть "Оренбург", а вы мне про интригу какую-то, – приводит слова Юрана Sport24.
После поражения в Оренбурге отставание "Спартака" от "Зенита" сохранилось на отметке в восемь очков. При этом команда Сергея Семака имеет возможность увеличить гандикап в воскресном выездном матче с ЦСКА.
18 марта "Спартак" на выезде уступил "Оренбургу" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе "Газовик" завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
"Оренбург" открыл счет уже на 16-й минуте встречи с московским "Спартаком". Дмитрий Воробьев воспользовался ошибкой защитника "красно-белых" и выдал разрезающую передачу на Юрия Ковалева. Белорусский вингер был точен. Спустя всего семь минут, на 23-й минуте форвард Дмитрий Воробьев удвоил счет в пользу хозяев, красиво замкнув прострел с левого фланга Мансильи пяткой. Второй тайм прошел с преимуществом московской команды, однако "Оренбург" отлично оборонялся и довел матч до победы.
Таким образом "Оренбург" обошел "Ахмат", "Краснодар" и поднялся на 6 место, набрав 31 очко. "Спартак" по итогам этого тура остался на 2 строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды Абаскаля 40 баллов за 10 туров до конца первенства. Москвичи не смогли сократить отставание от санкт-петербургского "Зенита", оно по-прежнему составляет 8 баллов.
Юран: да какая погоня за "Зенитом"? "Спартак" не может обыграть "Оренбург", а вы мне про интригу какую-то
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран оценил турнирные перспективы "Спартака" после поражения красно-белых в выездном матче 20-го тура РПЛ от "Оренбурга" (0:2).
Фото: ФК "Химки"