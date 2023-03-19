"Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда. Где бы я хотел играть? Пока не знаю. У меня есть мечта, но пока я в "Краснодаре", хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше - посмотрим", - приводит слова Сперцяна "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Милан" по окончании текущего сезона может выкупить у "Краснодара" права на полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Однако позже пресс-служба "россонери" опровергла этот слух.
В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе европейских клубов к кандидатуре Эдуарда Сперцяна. В частности, появлялась информация о желании приобрести воспитанника "Краснодара" голландских "ПСВ", итальянского "Лацио" и испанского "Вильярреала". В текущем сезоне футболист сборной Армении является одним из ключевых игроков "быков". На счету 22-летнеко полузащитника 11 голов и 10 ассистов в 27 встречах этого сезона.
Сперцян - об интересе "Милана": на меня оттуда никто не выходил. Пока не знаю, где хотел бы играть
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал ранее появившуюся информацию, что к нему проявляет интерес итальянский "Милан".
Фото: ФК "Краснодар"