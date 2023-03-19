– Естественно, "Спартак" и "Ростов" – наши прямые конкуренты в РПЛ. Не знаю, какой сейчас отрыв, но мы за ними следим. У нас будут с ними матчи. С полной серьезностью относимся к "Спартаку". Считаю, что у "Зенита" есть конкуренты. Еще впереди десять матчей, нам предстоит тяжелый выезд в Ростов, в Москву, – цитирует Кузяева "Чемпионат".
За десять туров до финиша чемпионата России "Зенит" опережает идущий вторым "Спартак" на восемь очков. "Ростов", замыкающий тройку лидеров, отстает от красно-белых всего на один балл в таблице РПЛ.
Встреча в Москве между ЦСКА и "Зенитом" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу "армейцев". В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. Автором единственного гола стал 24-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 72-й минуте. Победа хозяев омрачилась травмой вернувшегося на поле спустя полгода Игоря Дивеева. 23-летний защитник красно-синих был заменен в первом тайме из-за повреждения.
Таким образом, "армейцы" сравнялись по набранным очкам с "Динамо" (по 35) и делят с бело-голубыми четвертую строчку в таблице РПЛ. "Зенит" с 48 очками после 20-ти туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
Кузяев – о чемпионской гонке в РПЛ: "Спартак" и "Ростов" – прямые конкуренты "Зенита"
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев оценил шансы "Спартака" и "Ростова" в чемпионской гонке РПЛ с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"