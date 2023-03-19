– Отличный матч, обе команды играли неплохо. Но я всегда раньше говорил, что "Зенит" только сам может создать интригу в нашем чемпионате, что сегодня и произошло.
Команде Семака не хватает бойцовских качеств. Клаудиньо вообще не понимал, как ему действовать на таком газоне, но в любом случае играть нужно до конца, стараться. Понятно, что и ЦСКА было тяжело, но "Зениту" тяжелее всех, так как бразильцам комфортнее играть на хорошей травке.
Посмотрим, что будет дальше. Сейчас снова все начнут говорить об интриге, шансах "Ростова" и "Спартака", – цитирует Мостового "РБ Спорт".
Встреча в Москве между ЦСКА и "Зенитом" завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу "армейцев". В первом тайме забитых мячей зрители не увидели. Автором единственного гола стал 24-летний форвард ЦСКА Федор Чалов, который отличился на 72-й минуте. Победа хозяев омрачилась травмой вернувшегося на поле спустя полгода Игоря Дивеева. 23-летний защитник красно-синих был заменен в первом тайме из-за повреждения.
Таким образом, "армейцы" сравнялись по набранным очкам с "Динамо" (по 35) и делят с бело-голубыми четвертую строчку в таблице РПЛ. "Зенит" с 48 очками после 20-ти туров продолжает уверенно лидировать в чемпионате России, опережая "Ростов" на семь баллов и "Спартак" на восемь.
Мостовой – о поражении "Зенита": команде Семака не хватает бойцовских качеств. Сейчас снова начнут говорить об интриге
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой проанализировал поражение "Зенита" в выездном матче чемпионата России от ЦСКА (0:1) в рамках 20-го тура.
Фото: "Чемпионат"