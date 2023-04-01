- Если они хотят получить российское гражданство, почему нет? Есть еще Квинси Промес, который тоже об этом говорил. Это украшение премьер?лиги, ведущие игроки "Зенита" и "Спартака", пример для молодежи. Малком и Клаудиньо — игроки олимпийской сборной Бразилии. Промес выступал за сборную Нидерландов. Таким игрокам не зазорно давать паспорта, если они этого желают.
Футболисты "Зенита" Малком и Клаудиньо, которые являются уроженцами Бразилии, уже получили российское гражданство, которое было им присвоено по распоряжению президента России Владимира Путина. Процесс получения паспорта России Квинси Промесом, который долгое время играл за сборную Нидерландов, осложняется уголовным делом, которое открыто против футболиста в его родной стране.
По информации СМИ, Малком и Клаудиньо в будущем смогут играть за сборную России. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин каждый раз, когда его спрашивают об этой перспективе, уходит от ответа на поставленный вопрос.
Источник: "Матч ТВ"
Газзаев: таким игрокам, как Малком, Клаудиньо и Промес, зазорно давать паспорта России. Они пример для молодежи
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев положительно оценил идею присвоения российского гражданства Квинси Промесу, Клаудиньо и Малкому.
Фото: Globall Look Press