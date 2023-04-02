- За что мы сейчас боремся и какая мотивация? Побеждать в каждой игре и прогрессировать. Ну а что, нам теперь в футбол не играть?
После разгрома "Химок" в 21-м туре РПЛ "Краснодар" расположился в середине турнирной таблицы, на 8-м месте. В копилке краснодарской команды 32 набранных очка за девять туров до окончания чемпионата России. От лидирующей тройки "быки" отстают на 9 баллов.
Источник: "СЭ"
Сперцян: мотивация "Краснодара" - побеждать в каждой игре и прогрессировать
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян после разгромной гостевой победы над "Химками" (6:0) в 21-м туре РПЛ назвал цели "быков" на остаток сезона.
Фото: ФК "Краснодар"