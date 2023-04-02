- В клубе меня нет уже больше семи месяцев, поэтому даже не могу представить, что могло случиться в "Химках", чтобы были такие результаты. А результаты говорят, что что-то невероятное происходит с командой. Невероятное со знаком минус. Лучше спрашивать руководство о нынешнем состоянии клуба и команды. Очевидно, что сейчас никто не справляется со своими задачами. Ни футболисты, ни тренер, ни руководство не показывают результат. Значит что-то не так.
"Химки" на своем поле крупно проиграли "Краснодару" в матче 21-го тура РПЛ (0:6). Подмосковная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и находится в зоне прямого вылета за девять матчей до окончания турнира. Подопечные Спартака Гогниева не знают побед в чемпионате России с 4 ноября прошлого года. В весенней части РПЛ "Химки" пропустили 10 мячей в 4 турах.
Напомним, Сергей Юран руководил "Химками" трижды: в 2008-м, 2020 году и с февраля по август 2022 года. Под его руководством подмосковный коллектив выходил в финал Кубка России в сезоне 2019/20.
Источник: Sport24
Юран: не могу представить, что могло случиться в "Химках", чтобы были такие результаты
Экс-наставник "Химок" Сергей Юран прокомментировал крупное поражение подмосковной команды в 21-м туре РПЛ от "Краснодара" (0:6).
Фото: ФК "Химки"