"Химки" разыграют автомобиль среди болельщиков. Условия участия: приходя на домашний матч "Химок", болельщики автоматически становятся участниками розыгрыша призов. На одном из домашних матчей "Химок" будет разыгран суперприз - автомобиль", - гласит заявление пресс-службы "Химок", опубликованное ТАСС.
Чтобы прийти на домашний матч "Химок", которые не участвуют в розыгрыше Кубка России, болельщику необходимо иметь оформленный Fan ID. Таким образом, акция подмосковного клуба будет проводиться только среди фанатов, оформивших карту болельщика. В первых матчах после зимней паузы санкт-петербургский "Зенит" проводил аналогичную акцию с розыгрышем автомобиля среди болельщиков, оформивших Fan ID.
"Химки" занимают 15, предпоследнее, место в турнирной таблице РПЛ после 21 сыгранного матча, записав в свой актив 13 очков.
"Химки" объявили о розыгрыше автомобиля среди своих болельщиков, которые придут на домашние матчи клуба
"Химки" разыграют автомобиль среди болельщиков, оформивших Fan ID.
Фото: ФК "Химки"